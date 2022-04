Gli Usa: "L'Ucraina può vincere la guerra" | L'Occidente: "Continuare a isolare la Russia" | Putin: "A Bucha provocazioni rozze e ciniche"

Durante il suo viaggio in Europa, Joe Biden ha affermato che la Russia "non dovrebbe far parte del G20". Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, parlando della linea secondo cui gli Stati Uniti non parteciperanno agli incontri del G20 in Indonesia se ci sarà la Russia. "Quella del presidente comunque non era un'indicazione del fatto che gli Usa boicotteranno il vertice o non vi parteciperanno, ma che il G20 non può essere 'business as usual'".