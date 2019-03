Glasgow, mamma 19enne muore: il figlio di 5 mesi piange accanto al suo cadavere per due giorni

Il diabete di tipo 1 l'ha stroncata a letto, mentre teneva tra le braccia il figlio di 5 mesi. Una mamma di 19 anni di Glasgow, in Scozia, Courtney Newlands è stata ritrovata senza vita nella sua casa dai suoi familiari, che per due giorni avevano notato che non aveva postato foto sul suo profilo social. Accanto al suo cadavere, il piccolo che aveva pianto per due giorni e che era fortemente disidratato. Portato in ospedale, se la caverà.