Meloni incontra Erdogan a Istanbul | Vicina l'intesa sui flussi migratori dalla Libia

Flussi migratori dalla Libia, verso l'intesa

Durante il loro incontro a Istanbul il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente turco, Recep Tayyp Erdogan, hanno discusso del rafforzamento della cooperazione migratoria dove la collaborazione dello scorso anno ha portato a una riduzione del 56% dei flussi irregolari lungo il corridoio Italia- Turchia. La cooperazione in questo ambito sarà sempre più stretta anche in relazione alla Libia dove i rispettivi ministeri degli Esteri intendono concludere presto un'intesa. I due Leader hanno discusso della sicurezza e dello sviluppo del Mediterraneo con un focus particolare sulla Libia, nonché del futuro dell'Africa anche in vista del prossimo Vertice di Roma. L'incontro ha infine rappresentato un'occasione per avere uno scambio di idee sulle relazioni Ue-Turchia in ambito politico, economico e commerciale anche alla luce della recente Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto Rappresentante Ue.