Giordania, arrestato cittadino israeliano entrato clandestinamente

Il ministero degli Esteri giordano ha reso noto l'arresto di un cittadino israeliano "entrato clandestinamente nel territorio" del regno nella Valle del Giordano. Lunedì sera Amman aveva richiamato in patria il proprio ambasciatore in Israele in protesta contro la detenzione "illegale e inumana" di due propri cittadini nello stato ebraico.