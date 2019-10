Ginevra, curdo siriano si dà fuoco davanti alla sede Unhcr

Un curdo siriano si è dato fuoco davanti alla sede Onu di Ginevra, in Svizzera. Lo riportano i media elvetici sottolineano che l'uomo, di circa 30 anni che vive in Germania, si è cosparso di benzina nel cortile dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). I soccorsi lo hanno trasferito in elicottero al Chuv di Losanna, ospedale specializzato nel trattamento dei grandi ustionati.