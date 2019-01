Gilet gialli, scontri a Parigi su Champs-Elysees

Scontri sugli Champs-Elysees a Parigi, dove va in scena, per il nono giorno, la protesta dei gilet gialli. Centinaia di manifestanti hanno tentato di forzare le barriere in direzione della avenue Friedland, in direzione dell'Arco di Trionfo. La polizia ha risposto col lancio di lacrimogeni e ha fermato almeno 53 persone. Diversi i feriti. A Bourges cinquemila gilet gialli sfilano in corteo per la città, nonostante il divieto della Prefettura.