Gilet gialli, Parigi blindata si prepara alla manifestazione

Parigi si prepara all'assalto dei gilet gialli, la cui manifestazione è in programma per oggi, chiudendo Louvre, Tour Eiffel, teatri e negozi sugli Champs Elysées. Quasi 90mila gli agenti di polizia mobilitati in tutto il Paese, 8mila nella sola capitale, per il timore di incidenti: i leader moderati della protesta hanno infatti invitato a non partecipare al corteo, temendo "che ci saranno morti e feriti".