Gilet gialli, morto un manifestante in un tamponamento durante il blocco stradale di Arles

Un automobilista è rimasto ucciso ad Arles, nel sud della Francia, in un tamponamento provocato da un blocco stradale dei gilet gialli su una strada provinciale. Si tratta della terza vittima dalla nascita del movimento, che risale a due settimane fa. L'auto è finita contro un Tir bloccato in coda alla fila di veicoli ed è stata a sua volta tamponata. Il conducente è morto sul colpo.

Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato all'Arco di Trionfo a Parigi, che sabato è stato lo scenario di momenti di violenza e degrado durante la manifestazione dei gilet gialli. Con lui c'erano il ministro dell'Interno Christophe Castaner e il segretario di Stato Laurent Nunez.

Portavoce dei gilet gialli: pronti a incontrare governo - Per la prima volta, un collettivo di gilet gialli che si presenta come "portavoce dei gilet gialli liberi", si rivolge al governo con un'apertura e si dice disponibile a un "primo appuntamento". I 10 portavoce, fra cui Jacline Moraud - al cui appello sui social molti attribuiscono l'origine della protesta - offrono al governo "un'uscita dalla crisi". Le richieste "immediate e senza condizioni" sono: "blocco dell'aumento delle tasse sui carburanti e annullamento della sovrattassa sulla revisione obbligatoria dei veicoli".



Riunione all'Eliseo presieduta da Macron - All'Eliseo si svolge la riunione d'emergenza del governo francese, presieduta dal presidente Emmanuel Macron, di ritorno dal G20 di Buenos Aires, dopo le violenze di sabato a Parigi innescate dalla manifestazione dei "gilet gialli". Alla runione, che si tiene nella sala verde del Palazzo dell'Eliseo, partecipano anche il primo ministro Édouard Philippe, il ministro dell'interno Christophe Castaner e il suo sottosegretario Laurent Nunez e il ministro per la Transizione ecologica François de Rugy.



Macron fischiato al passaggio all'Arco di Trionfo - "Macron, dimettiti" ha gridato uno sparuto gruppo di gilet gialli all'Arco di Trionfo, mentre il presidente Emmanuel Macron, appena rientrato dall'Argentina, ha sostato in raccoglimento davanti alla tomba del milite ignoto dopo gli incidenti di sabato. I gilet gialli, che hanno successivamente intonato la Marsigliese, erano tenuti a distanza dalle forze di polizia. Sulle macerie della avenue Kleber, dove si è poi incamminato, il presidente è stato salutato invece da grida di sostegno, "Viva Macron!".