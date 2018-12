Gilet gialli, Macron in tv: "Collera giusta, dal 2019 aumento del salario minimo"

Credo davvero che possiamo trovare una via d'uscita per farcela tutti insieme", ha detto Macron parlando alla nazione e spiegato che, tra le misure, c'è anche la volontà di detassare gli straordinari in busta paga dal gennaio 2019. Le misure sociali, ha quindi spiegate, verranno introdotte già a partire da questa settimana.



In merito alle proteste, Macron ha però sottolineato come "la violenza è inaccettabile, saremo intransigenti con i violenti". "Nessuna forma di collera giustifica un attacco ad un poliziotto o ad un gendarme. Quando la violenza si scatena, la libertà cessa. E' ormai la calma e l'ordine repubblicano che devono regnare", ha aggiunto.



"Per avere successo - ha detto Macron - dobbiamo restare uniti e garantire la giustizia sociale. Dobbiamo andare avanti, ma in maniera diversa. Ci troviamo ad un crocevia per il Paese: serve il dialogo, il rispetto. Ce la faremo. Viva la Francia".