Gilet gialli, leader moderati minacciati di morte: "Situzione grave, governo si dimetta"

"Riceviamo telefonate in piena notte - ha spiegato Jacline Mouraud - minacce come 'sappiamo dove abiti, non ne hai più per molto'. Altri si sono sentiti minacciare i figli". La donna ha spiegato di aver già presentato sei denunce alla gendarmeria. "E' chiaro che questa gente non vuole alcuna soluzione al conflitto, vogliono solo fare casino. Un gruppo impone la sua piccola dittatura e tutti gli altri obbediscono. Non esiste che io protegga dei ragazzini irresponsabili che vogliono andare ancora una volta a sfasciare tutto a Parigi".



"La protesta, ormai sfuggita di mano agli stessi organizzatori, si sta facendo sempre più cruenta", ha spiegato Jacline Mouraud invocando le dimissioni del governo. Il movimento iniziato pacificamente sta sfuggendo ad ogni logica e ragionevolezza".



Francia si prepara ad annunciare nuove misure - Il primo ministro Edouard Philippe annuncerà nuove "misure" dopo le consultazioni che sta svolgendo questa settimana sulla crisi dei gilet gialli. Lo ha annunciato Palazzo Matignon, sede del governo. Dopo aver ricevuto i leader dei partiti, il primo ministro incontrerà martedì pomeriggio un collettivo dei gilet gialli pronto a discutere con l'esecutivo.