Gilet gialli al minimo storico, mai così pochi a scendere in strada

Al venticinquesimo atto della loro protesta, i gilet gialli toccano il minimo storico. Appena tre giorni dopo la mobilitazione del Primo maggio, gli attivisti che da novembre ogni sabato scendono in piazza in Francia per protestare contro le autorità si sono ritrovati ridotti al lumicino, secondo le cifre fornite dal ministero dell'Interno. Sono stati appena 18.900 in tutto il Paese e 1.460 a Parigi.