Gilet gialli a Parigi, casseur in azione: cariche della polizia

Sale la tensione a Parigi dove, alla manifestazione dei gilet gialli per le vie del centro, "piccoli gruppi di casseur" hanno rifiutato l'ordine delle forze dell'ordine di disperdersi, secondo un funzionario di polizia che era in place de la Republique. Gli agenti hanno quindi caricato i dimostranti per evacuare la piazza, dove sono stati danneggiati cassonetti, pensiline e un'edicola.