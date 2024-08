Giappone, Tokyo attende il tifone Ampil: voli e treni cancellati

Il tifone Ampil preoccupa il Giappone, con le principali compagnie aeree che hanno dichiarato di aver cancellato circa 650 voli internazionali e nazionali da e per l'aeroporto di Haneda a Tokyo e l'aeroporto di Narita, coinvolgendo oltre 120mila passeggeri. Il tifone ha continuato la sua avanzata verso Tokyo e altre aree orientali del Paese nella mattinata di venerdì. L'agenzia meteorologica che ha esortato la popolazione a prepararsi a venti forti, frane, alte onde e inondazioni, poiché le piogge torrenziali aumenteranno drasticamente il rischio di disastri. Il tifone viene in un momento particolare per il Giappone: nel pieno infatti del periodo festivo del Bon, uno dei più importanti dell'anno, in cui tra l'altro c'è la tradizione di tornare alle località di origine per fare il cosiddetto haka-mairi, cioè curare le tombe degli antenati.