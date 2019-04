Giappone, test elettorale per il governo Abe in 41 prefetture

Rivitalizzazione dell'economia nelle aree rurali e progressivo declino della popolazione saranno al centro del dibattito politico nel test elettorale del fine settimana in Giappone. Nelle elezioni regionali si decideranno le nomine di 11 governatori, 6 sindaci, oltre ai nuovi membri delle assemblee municipali in 41 prefetture e 17 grandi centri urbani. Si tratta di un'indicazione importante per il governo conservatore di Shinzo Abe.