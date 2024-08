Giappone, due forti scosse di terremoto nel sud del Paese

L'agenzia meteorologica giapponese ha lanciato l'allarme tsunami sulle zone costiere. L'emittente Nhk ha riferito che sono previste onde fino a un metro in alcune zone costiere delle isole Kyushu e Shikoku. "Gli tsunami colpiranno ripetutamente. Si prega di non entrare in mare o avvicinarsi alla costa fino a quando l'allarme non sarà revocato", ha dichiarato l'Agenzia meteorologica giapponese su X.