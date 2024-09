In Giappone uno tsunami con onde alte mezzo metro ha raggiunto le isole di Ogasawara e Izu, a sud di Tokyo, dopo un terremoto di magnitudo 5.9 verificatosi stamattina in quell'area. Lo ha riferito l'Agenzia meteorologica giapponese, che ha revocato l'allerta tsunami alle 11 (le 4 in Italia). L'epicentro della scossa è stato rilevato nel Pacifico, nelle acque lungo la catena di isole di Torishima e Izu.