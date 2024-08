Giappone, premier Kishida non si ricandida a guida del suo partito

Fumio Kishida, primo ministro giapponese, ha confermato che non sarà candidato alla guida del suo partito nelle elezioni del mese prossimo. Questo significherebbe anche la fine del suo mandato governativo. "Il primo passo più ovvio per dimostrare che l'Ldp cambierà è che io mi faccia da parte. Non mi candiderò alle prossime elezioni presidenziali" del partito, ha detto Kishida in conferenza stampa. Il Partito liberal democratico, al potere in Giappone quasi ininterrottamente dal 1945, deve organizzare un'elezione interna a settembre per designare il suo leader e quindi la persona che ricoprirà la carica di primo ministro.