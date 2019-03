Giappone, ok a libertà su cauzione per ex presidente Nissan Ghosn

Il tribunale di Tokyo ha approvato la richiesta di libertà su cauzione per Carlos Ghosn, ex presidente di Nissan-Renault-Mitsubishi Motors in carcere dal 19 novembre. La cauzione per l'ex tycoon 64enne è stata fissata a un miliardo di yen, circa 7,8 milioni di euro. Ghosn è accusato di aver sottostimato i propri compensi dal 2010 al 2017 e di una serie di illeciti finanziari tra cui abuso di fiducia aggravato.