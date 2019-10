Giappone, nave si scontra con battello nordcoreano  

Un'imbarcazione da pesca nordcoreana è entrata in rotta di collisione con una nave giapponese dell'Agenzia nazionale della pesca nel Mare del Giappone, 350 chilometri a nord della prefettura di Ishikawa. Lo riferisce la Guardia costiera nipponica, spiegando che i 20 membri dell'equipaggio che erano sul battello nordcoreano sono caduti in mare, con l'imbarcazione che ha riportato danni ingenti. Non risultano feriti sulla nave giapponese.