Nel mirino un prodotto a base di lievito di riso rosso noto come "beni-koji". L'azienda produttrice ha chiesto ai clienti di non utilizzare più gli integratori in questione

In Giappone almeno due persone sono morte e 106 sarebbero state ricoverate in ospedale dopo aver consumato un integratore a base di lievito di riso rosso noto come "beni-koji" .

Tgcom24

Kobayashi Pharmaceutical ha ammesso che una persona sembra essere deceduta a causa di problemi renali dopo aver assunto per tre anni l'integratore in questione, mentre il secondo decesso sospetto è stato riferito dal ministero della Salute. Quest'ultimo, assieme ai dicasteri del Lavoro e del Welfare, non ha diffuso i risultati di un'intervista con la società condotta il 26 ottobre 2023 in merito ai casi d'intossicazione.

La società farmaceutica giapponese ha chiesto ai clienti di non utilizzare i prodotti interessati e sta procedendo all'analisi degli ingredienti. Tuttavia la Kobayashi ha spiegato che, al momento, la relazione tra riso rosso fermentato e danni alla salute non è chiara.