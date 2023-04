Giappone, Tokyo ospita colloqui di alto livello con la Cina su Taiwan

Il Giappone ha espresso "profonda preoccupazione" alla Cina per la crescente attività condotta congiuntamente dalle forze armate cinesi e russe nelle acque attorno all'Arcipelago del Giappone.

Lo ha annunciato il ministero degli Esteri del Giappone, a margine di un dialogo di alto livello sugli affari marittimi che si è tenuto in presenza a Tokyo, per la prima volta da maggio 2019. Durante l'incontro, il Giappone ha anche ribadito l'importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan, in risposta alle esercitazioni militari effettuate da Pechino attorno all'isola.