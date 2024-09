Giacarta, Papa in Moschea firma testo congiunto con imam

La "disumanizzazione e il cambiamento climatico" sono le due maggiori crisi che sta affrontando l'umanità e alle quali le religioni debbono dare il loro contributo per il loro contrasto. Parte da questa constatazione la dichiarazione congiunta di Istiqlal 2024 dal titolo evocativo: "Promuovere l'armonia religiosa per il bene dell'umanità". Nel documento si sottolinea che "il fenomeno globale della disumanizzazione è caratterizzato soprattutto da violenze e conflitti diffusi, che spesso provocano un numero allarmante di vittime. È particolarmente preoccupante che la religione sia spesso strumentalizzata in questo senso, causando sofferenze a molti, soprattutto donne, bambini e anziani". Si passa quindi a citare "l'abuso del creato, che è la nostra casa comune, da parte dell'uomo" e che ha contribuito, aggiunge la dichiarazione, "al cambiamento climatico, comportando conseguenze distruttive come i disastri naturali, il riscaldamento globale e condizioni meteorologiche imprevedibili". Questo mentre "l'attuale crisi ambientale è diventata un ostacolo alla convivenza armoniosa dei popoli. I valori condivisi dalle nostre tradizioni religiose dovrebbero essere promossi efficacemente per sconfiggere la cultura della violenza e dell'indifferenza che affligge il nostro mondo. In effetti, i valori religiosi dovrebbero essere orientati alla promozione di una cultura di rispetto, dignità, compassione, riconciliazione e solidarietà fraterna per superare sia la disumanizzazione, sia la distruzione ambientale".