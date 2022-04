Gerusalemme, possibile nuova giornata tensione in città

Possibile nuova giornata di tensione a Gerusalemme.

La polizia ha schierato circa 2.500 agenti per la sicurezza della tradizionale "Benedizione dei sacerdoti" in occasione della Pasqua ebraica che si svolge al Muro del Pianto in Città Vecchia, proprio sotto la Spianata delle Moschee, il Monte del Tempio per gli ebrei. Il timore, visto quanto successo nei giorni scorsi, è che ci siano in questa occasione nuove dimostrazioni e scontri da parte palestinese.