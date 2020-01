Gerusalemme, Sergio Mattarella: "Mai abbassare la guardia sull'antisemitismo"

Anche l'Italia ha avuto la sua pagina nera Il presidente della Repubblica italiana ha ricordato che "anche l'Italia ha avuto una pagina nera, particolarmente grave. E per questo l'Italia è consapevole dell'esigenza di affermare continuamente l'esigenza di combattere l'antisemitismo e di trasmettere ai giovani la consapevolezza".

La testimonianza di Liliana Segre è un patrimonio prezioso Mattarella ha spiegato di aver nominato come senatrice a vita Liliana Segre nel gennaio del 2018 per dare un messaggio. "Quell'anno ricorrevano gli 80 anni dalle leggi razziali con cui il fascismo ha perseguitato gli ebrei", ha spiegato. La sua testimonianza, negli ultimi decenni, "è stata per l'Italia un patrimonio prezioso". "La nostra Costituzione - ha aggiunto - prevede cinque senatori a vita e in questi cinque anni di mandato io avevo solo un posto vacante e ho nominato la signora Segre".