Gerusalemme, autorizzato ingresso Spianata Moschee a gruppi di ebrei

Per la prima volta negli ultimi 20 giorni la polizia israeliana ha autorizzato l'ingresso di fedeli ebrei nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme, che per l'ebraismo è il Monte del Tempio. L'ingresso di ebrei nell'area era stato vietato dopo gli scontri durante le celebrazioni del Ramadan. La polizia ora autorizza l'ingresso di ebrei in gruppi di 20 persone al massimo, per quattro ore al giorno.