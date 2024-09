Germania, voto regionale in Brandeburgo: i socialdemocratici dell'Spd superano l'ultradestra AfD

In Germania i socialdemocratici strappano la vittoria alle elezioni regionali in Brandeburgo, soffiando l'agognato primo posto all'ultradestra, che non ha bissato il risultato storico di 15 giorni fa, quando ad Erfurt l'AfD, Alternative fur Deutschland, dominò. Infatti dopo le vittorie ottenute in Turingia e Sassonia, l'AfD ha subito una battuta d'arresto. Il voto in Brandeburgo ha sollevato di nuovo l'attenzione internazionale, dal momento che era un test cruciale anche a Berlino, e soprattutto per il cancelliere Scholz. Una sconfitta nella regione dove l'Spd detiene il primato indiscusso dalla Riunificazione avrebbe infatti messo a rischio la sua ricandidatura nel 2025.