La Germania si ferma per il cruciale voto in Brandeburgo, ambito del partito di estrema destra Alternative fur Deutschland. Dopo le vittorie ottenute in Turingia e Sassonia, AfD ha però subìto una battuta d'arresto. Secondo gli exit poll divulgati dalla tv pubblica Ard, i socialdemocratici di Dietmar Woidke sono in vantaggio con il 31% rispetto al 30% dell'ultradestra. I socialdemocratici detengono il primato e governano il land dalla Riunificazione.