Germania, travolti da un Suv mentre sono sul marciapiede: morti una mamma italiana e i suoi due bimbi

"Non possiamo ancora stabilire esattamente perché il veicolo sia finito sul marciapiede. Vengono prese in considerazione diverse opzioni, tutte in corso di esame", ha detto ancora la portavoce, aggiungendo che il conducente dell'Audi Q3 è rimasto leggermente ferito ed è stato portato dai servizi di emergenza in una clinica e lì curato in regime ambulatoriale.