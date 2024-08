Germania, scatta un selfie e scivola per 80 metri: muore ginnasta 23enne

Un terribile incidente mortale, l'ennesimo causato dalla voglia di mostrare sui social la propria vita, è accaduto il 15 agosto in Germania, ma solo nei giorni scorsi è stato reso noto. Una giovane ginnasta, la 23enne Natalie Stichova, ha perso la vita per scattarsi un selfie mentre era in visita al castello di Neuschwanstein, sul monte Tegelberg, quello che ha ispirato i disegnatori della "Bella addormentata". L'atleta ha tentato di fare l'autoscatto da pubblicare su Instagram ma è scivolata facendo un volo di 80 metri.