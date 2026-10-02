Germania, dal 2027 un reggimento di droni con 600 militari: avrà anche velivoli kamikaze

La Germania istituirà nel 2027 il suo primo reggimento militare dedicato all'impiego dei droni. Ad annunciarlo è stato il ministro della Difesa Boris Pistorius, che ha illustrato il progetto di un'unità composta da circa 600 militari e dotata di sistemi aerei senza pilota. Secondo quanto riportato dall'emittente tedesca N-Tv, il reparto potrà utilizzare droni con un raggio operativo fino a 500 chilometri. L'equipaggiamento comprenderà anche sistemi terrestri e droni d'attacco kamikaze, progettati per colpire direttamente gli obiettivi.