Germania, procura Dresda: "Nessun segno di violenza sul corpo del 37enne italiano"

Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo del 37enne italiano morto a Dresda mentre era tenuto in custodia dalla polizia. Questo il risultato dell'autopsia disposta dalla procura della città tedesca che aveva aperto un'indagine escludendo cause di morte naturale. "Non ci sono prove di asfissia o uso della forza contro la testa e il collo dell'uomo" ha scritto la procura in un comunicato stampa.