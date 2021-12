Germania: Omicron dominante fra 1-3 settimane, Natale non sia scintilla

Afp

La variante Omicron del Covid potrebbe diventare dominante in Germania in un periodo compreso fra una e tre settimane. Lo sostiene il capo del Robert Koch Institute, Lothar Wieler. "Il Natale non dovrebbe essere la scintilla che dà il via a un incendio Omicron", precisa Wieler, invitando i tedeschi a incontrare meno persone possibili durante le feste.