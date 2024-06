Germania, in una città ha vinto un referendum per uccidere i piccioni

A Limburg an der Lahn, in Germania, il 9 giugno non si è votato solo per le elezioni europee, ma anche per un referendum sull'uccisione dei piccioni presenti in città. Come riporta Il Post, circa il 53,45 per cento degli elettori ha votato a favore dell'abbattimento degli animali, che sarà eseguito nei prossimi due anni.