Germania shock, hackerati i dati personali di centinaia di politici

I dati personali di centinaia di politici tedeschi sono stati hackerati e pubblicati su Twitter in un maxi-cyberattacco che ha riguardato tutti i partiti, tranne l'ultradestra. Sono stati coinvolti infatti Cdu, Csu, Spd Verdi, Fdp e Linke, ma non l'Afd. Come riferiscono i media locali, sarebbero stati diffusi numeri di cellulari, dati di carte d'identità, chat, lettere, conti e informazioni di carte di credito.