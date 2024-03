Germania, stop alla produzione Tesla per un sabotaggio: c'è la rivendicazione

La produzione nella fabbrica di automobili Tesla di Grünheide, vicino a Berlino, è stata fermata a causa di un'interruzione di corrente.

L'intero stabilimento è stato evacuato per l'incendio di un traliccio dell'alta tensione. Ma non è stato un incidente bensì un sabotaggio da parte di un gruppo estremista di sinistra che ha poi rivendicato l'attacco. "Oggi abbiamo sabotato Tesla", ha scritto il movimento che si autodefinisce "Vulkangruppe". Il nome del gruppo era già emerso in passato, ad esempio in un attacco contro la fornitura elettrica del cantiere di Tesla nel 2021.