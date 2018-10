Germania, exit poll in Assia: crollano la Cdu della Merkel e l'Spd, boom di ultradestra e Verdi

Precipitano anche i socialdemocratici, che secondo gli exit-poll ottengono il 20%, in calo di 10 punti rispetto al risultato del 30,7% di cinque anni fa. Un duro colpo per Merkel, dopo che i due partiti hanno raggiunto con grande difficoltà a marzo un'intesa per mettere in piedi una Grande coalizione. Già alle urne in Baviera, due settimane fa, è stata persa la maggioranza assoluta detenuta da decenni. Rischia così di accendersi il dibattito interno alla Cdu sul futuro politico di Merkel, dopo 13 anni al potere.



Spd: "Peggior sconfitta dal 1946" - "È una difficile e amara serata per l'Spd - ha commentato il candidato Thorsten Schaefer-Gumbel -. Non abbiamo raggiunto quello che volevamo. Si tratta di un'amara sconfitta ed è il peggior risultato dal 1946. Quello che questi risultati significano per l'Assia non è ancora prevedibile".



Cdu: "Evitata coalizione di sinistra" - La segretaria generale della Cdu Annegret Kramp-Karrenbauer ha invece commentato: "Siamo di fronte a un tipico risultato dell'Assia, e servirà molto tempo stasera per avere delle certezze. Una cosa si può dire che per la Cdu è doloroso aver perso molti voti, ma Volker Bouffier ha raggiunto l'obiettivo di evitare una coalizione di sinistra, questo è il risultato di cui mi congratulo".



L'estrema destra incassa invece un successo, approfittando dell'impatto sull'opinione pubblica dell'arrivo dei flusso di migranti e delle politiche di apertura decise da Merkel nel 2015.



Verdi: "Risultato storico" - Alternativa per la Germania (AfD) ha triplicato il proprio risultato, arrivando a circa il 12% che la porta nell'ultimo Parlamento regionale dove ancora non era presente. Anche i Verdi hanno registrato un successo, guidati da Tarek Al-Wazir, raddoppiando il loro risultato rispetto al 2013 e arrivando quindi al 20%, secondo gli exit-poll. Sembrano quindi nella posizione di far parte del governo locale, assieme ai conservatori. "L'Assia non è mai stata così verde come oggi. Siamo felici di questo storico miglior risultato dei verdi in Assia", ha commentato il leader dei verdi tedeschi Annalena Baerbock, che condivide la presidenza con Robert Habeck.