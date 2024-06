Germania, due bimbe ghanesi aggredite da 20 razzisti nel nord-est del Paese

Nel nord-est della Germania "un gruppo di giovani" ha aggredito e insultato in maniera razzista due bambine ghanesi di otto e dieci anni. La più piccola è stata colpita a "calci in faccia" da uno degli aggressori che l'ha ferita "leggermente" ed è quindi stata trasportata in ospedale. Lo scrive il sito del quotidiano Die Welt sintetizzando informazioni della polizia e precisando che l'episodio è avvenuto "venerdì sera" a Grevesmuhlen, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore.