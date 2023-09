Germania, donna accusata di aver ucciso la sua sosia: voleva simulare la propria morte

La trappola su Instagram

Come confermato dal procuratore di stato, Sharaban aveva scritto a numerose donne che le somigliavano molto, attirandole con delle scuse per organizzare un incontro. Secondo la polizia bavarese, la donna avrebbe contattato sui social la vittima per proporle di partecipare a un video musicale di una rapper tedesca. Sospettando una truffa, l'influencer aveva deciso però di chiedere direttamente alla cantante, che però aveva smentito tutto, mettendola in guardia. Questo però non era bastato a fermare Sharaban, che attraverso un altro account era riuscita ad avvicinare nuovamente la blogger, con la promessa di un trattamento gratuito nel suo studio. L'estetista, insieme a un suo complice, un 24enne kosovaro, avrebbe prelevato di forza la ragazza per portarla in un bosco e ucciderla con 56 coltellate. Il corpo era stato ritrovato abbandonato in una Mercedes nei pressi della città di Ingolstadt, nel sud della Germania.