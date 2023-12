Incidente in Germania, camion sui pedoni a Passau: un morto e 6 feriti

A perdere la vita è stata una 37enne . Ferita la figlia 11enne di quest'ultima. Anche l'autista del mezzo pesante è ricoverato: è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco perché era rimasto incastrato nelle lamiere. Non si è trattato di un attacco ma di un incidente: il conducente avrebbe investito i pedoni dopo avere sorpassato un veicolo fermo.

Un camion è piombato sui pedoni nel centro di Passau, in Germania , causando la morte di una donna e il ferimento di 6 persone.



I feriti sono stati trasportati in ospedale e il ponte Schanzlbrücke, nella zona in cui l'incidente è avvenuto, è stato temporaneamente chiusa al traffico e poi riaperto. La Bild riporta che l'incidente è avvenuto intorno alle 9:50, quando il conducente avrebbe investito i pedoni dopo avere sorpassato un veicolo fermo. Secondo la testimonianza di una commerciante, riportata dalla Passauer Neue Presse, il camionista potrebbe aver visto il bus fermo troppo tardi e cercato di evitarlo. Il furgone si è alla fine schiantato contro un muro. Negli istanti successivi comunque, la memoria è ritornata al dicembre del 2016, quando un attentatore con un camion fece una strage falciando i pedoni in un affollato mercatino di Natale di Berlino.