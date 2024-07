In Germania una persona è morta e almeno altre 20 sono rimaste ferite in un grave incendio esploso in un centro per rifugiati. È accaduto a Bucholz, nella regione di Amburgo. Tra i feriti gravi figura anche un poliziotto. Testimoni hanno riferito di aver sentito odore di benzina prima che si verificasse l'esplosione, che ha distrutto l'edificio.