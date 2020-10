Germania, Bild: sfregiate 70 opere nei musei di Berlino

Afp

Settanta tra opere d'arte e pezzi antichi sono stati danneggiati in un attacco sferrato in diversi musei di Berlino. "L'agguato", secondo quanto riporta la Bild on line, risalirebbe al 3 ottobre. Sono stati colpiti il museo di Pergamo, l'Alte Nationalgalerie e il Neues Meseum. Secondo il tabloid, l'autore sarebbe un complottista fanatico di 39 anni, Attila Hildmann, che in passato aveva definito il Museo di Pergamo come un "Trono di Satana".