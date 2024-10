Germania, arrestato 15enne sospetto islamista: voleva colpire comunità ebraica

In Germania è stato arrestato un 15enne sospettato di voler compiere un attentato di matrice islamista contro la comunità ebraica. L'adolescente, residente a Wuppertal, a una trentina di chilometri da Düsseldorf, sarebbe stato in contatto via chat con un islamista all'estero che voleva incitarlo a compiere un assalto con un coltello. Secondo le indagini, i due stavano già discutendo di possibili obiettivi come i festival o gli ebrei. Il 15enne avrebbe anche postato video in cui si vedono bandiere dell'Isis.