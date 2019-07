Germania, Angela Merkel colta nuovamente da un tremore durante una cerimonia | Lei replica: "Sto benissimo"

Nuovo episodio di tremore per la Cancelliera tedesca Angela Merkel, il terzo in poche settimane. Mentre a lei ed il primo ministro finlandese Antti Rinne venivano resi onori militari, Merkel ha tremato durante gli inni nazionali. Il tremore non è stato forte come nei casi precedenti. A metà luglio era successo durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Selenskyj. Nove giorni dopo, al giuramento del ministro della Giustizia Christine Lambrecht.