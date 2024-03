Germania, 19enne italo-tedesco uccide i genitori e il fratello

Il giovane "si è lasciato arrestare senza opporre resistenza", ha detto Rahel Diers, portavoce della Procura di Waldshut-Tiengen. Per il 19enne l'accusa è di triplice omicidio e di tentato omicidio doloso. Il movente è ancora in corso di accertamento, ha dichiarato Diers.

Ferita anche la sorella

Stando a quanto emerso, i genitori (di 58 e 61 anni) sono deceduti nell'appartamento teatro della tragedia, mentre il fratello 34enne è morto in ospedale a causa delle ferite riportate. Anche la sorella del 19enne ha riportato gravi ferite da taglio e "da impatto": trasportata in ospedale con un elicottero, non è pericolo di vita.