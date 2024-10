Almeno sette persone sono morte nel crollo di una passerella che collega un molo ai traghetti sull'isola di Sapelo in Georgia, Stai Uniti. Lo ha dichiarato un portavoce dell'agenzia statale che lo gestisce. Diverse persone sono state portate in ospedale e gli equipaggi della Guardia costiera degli Stati Uniti e di altre agenzie locali stanno cercando altri sopravvissuti in acqua. L'isola di Sapelo si trova a circa 100 chilometri a sud di Savannah.