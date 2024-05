Georgia, proteste contro la legge sugli agenti stranieri: oltre 60 arresti

Fotogallery - Re Carlo torna in pubblico dopo tre mesi

Oltre 60 persone sono state arrestate in Georgia durante le proteste contro la controversa legge sulle influenze straniere, che molti considerano molto simile a quella in vigore in Russia.

Diversi manifestanti sono rimasti feriti negli scontri con la polizia durante i cortei a Tbilisi, nel corso dei quali hanno più volte tentato di irrompere nella sede del Parlamento e di appiccare un rogo di fronte a uno degli ingressi secondari dell'edificio. Gli agenti hanno risposto con schiumogeni antincendio, gas lacrimogeni, cannoni ad acqua e spray al peperoncino per disperdere la folla.