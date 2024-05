Georgia, sì del Parlamento alla "legge russa" sulle influenze straniere

Il Parlamento della Georgia ha approvato in seconda lettura la controversa legge sulle influenze straniere, che molti considerano molto simile a quella in vigore in Russia e quindi hanno ribattezzato "legge russa", malgrado le proteste di piazza di questi giorni e i moniti dell'Unione europea.

La legge è passata in seconda lettura con 83 voti a favore e 23 contrari. Il partito al potere "Sogno georgiano" vuole adottare definitivamente il testo in terza lettura entro metà maggio.