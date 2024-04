Georgia, precipita da una piattaforma panoramica mentre si sta facendo un selfie: morta influencer 39enne

Nella città di Gagra, in Georgia, un'influencer russa di 39 anni, Inessa Polenko, è morta dopo essere precipitata da un punto panoramico affacciato sul Mar Nero.

La donna stava facendo un selfie su una piattaforma interdetta ai turisti, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitata da un'altezza di 50 metri. Polenko è poi stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma per lei non c’è stato nulla da fare: è morta a causa della gravità delle ferite riportate.