Fotogallery - Georgia, migliaia di persone in piazza contro la legge "filo-russa"

Migliaia di persone sono scese in piazza a Tblisi, in Georgia, per protestare contro una legge sull'influenza straniera considerata dai manifestanti "filo-russa".

Come riferito da un corrispondente dell'agenzia Ria Novosti, un intervento delle forze speciali di polizia è stato richiesto dopo che diversi manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine davanti al Parlamento. Molti manifestanti sventolavano la bandiera dell'Unione europea.