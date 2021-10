Georgia, arrestato l'ex presidente Mikheil Saakashvili

-afp

Il primo ministro della Georgia, Irakli Garibashvili, ha reso noto che l'ex presidente Mikheil Saakashvili è stato arrestato. L'annuncio è arrivato circa 18 ore dopo che Saakashvili, condannato in contumacia e residente in Ucraina, ha dichiarato su Facebook che era tornato nel Paese. L'ex presidente è rientrato prima delle elezioni municipali nazionali di sabato che potrebbero essere fondamentali per la politica della Georgia.